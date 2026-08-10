В Красноярске сотрудницу банка, похитившую 107 млн рублей, признали невменяемой

Прокуратура Красноярского края сообщает о завершении расследования уголовного дела в отношении бывшей сотрудницы банка. В течение шести лет обвиняемая, работая с состоятельными клиентами, похитила со счетов 11 человек денежные средства на общую сумму свыше 107 миллионов рублей. В ходе следствия женщина была признана невменяемой.

Согласно материалам прокурорской проверки, обвиняемая систематически фальсифицировала финансовую документацию (заявления, платежные поручения и доверенности) от лица клиентов. Используя доверие руководства и отсутствие подозрений со стороны потерпевших, она осуществляла хищение средств путем перевода на подконтрольные счета или обналичивания. В рамках обеспечительных мер на имущество сожителя фигурантки наложен арест на сумму 72,4 млн рублей, так как следствие полагает, что активы были приобретены на преступные доходы.

«По делу была проведена комплексная судебно-психиатрическая экспертиза: женщина признана невменяемой», — сообщает надзорное ведомство.

Дело о крупном мошенничестве с использованием служебного положения направлено в суд: прокуратура Красноярска настаивает на принудительном лечении обвиняемой. Женщине вменяют статьи 159 УК РФ (ч. 3 и 4).

Ранее в Санкт-Петербурге сотрудницы банка вместе с сообщниками похитили из хранилища почти 8,9 тысячи золотых монет «Победоносец» на сумму около 2 млрд рублей, после чего распорядились ими по своему усмотрению. Менеджер Ирина Порываева отправлена под домашний арест до 20 августа, а её начальница Инна Андреева заключена под стражу. Преступление стало возможным благодаря доступу к банковскому хранилищу.