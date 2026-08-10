Число погибших при землетрясении в Колумбии выросло до 55

Число погибших при мощном землетрясении на западе Колумбии выросло до 55 человек. Новые данные приводит радиостанция BluRadio. Также сообщается о масштабных разрушениях в нескольких регионах страны.

Больше всего жертв сейчас зарегистрировано в департаменте Валье-дель-Каука — там погибли около 27 жителей.

«Примерно 27 погибших. Больнее всего от гибели четырех детей — трёх в Калиме, одного в Чумбо, и ещё одна девочка тяжело ранена», — рассказала губернатор региона Дильян Франсиска.

Ещё 18 человек погибли в Перейре. О жертвах также сообщали власти Манисалеса, где после подземных толчков были повреждены здания.

Землетрясение произошло утром 10 августа на западе страны. Разрушения зафиксированы сразу в нескольких городах, спасательные работы продолжаются. По предварительным данным, при стихийном бедствии пострадали как минимум трое россиян. Их могло задеть обломками при разрушении многоэтажек в Манисалесе.