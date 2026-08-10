Геленджик и курортные сёла остались без света из-за аварии

Аварийное отключение электричества произошло в Геленджике и сразу нескольких курортных сёлах. Об этом сообщили в «Геленджикэлектросети».

Без света остались жители самого города, а также Дивноморского, Кабардинки, Возрождения, Адербиевки, Марьиной Рощи и Виноградного. Сбой затронул также посёлок Светлый и хутор Джанхот.

Причиной стало срабатывание системы автоматизированного отключения нагрузки. Энергетики уже приступили к восстановлению электроснабжения. Подключать потребителей будут поэтапно. Вернуть электричество во все затронутые районы планируется в течение двух часов.

Всего два дня назад в Геленджике, Кабардинке и Дивноморском временно закрывали все пляжи из-за угрозы атаки беспилотников. Жителей и туристов просили сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.