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10 августа, 17:53

Вторая медаль за день: Российские пловчихи взяли бронзу чемпионата Европы

Российские пловчихи завоевали бронзу ЧЕ в эстафете 4×200 м

Ксения Мишарина. Обложка © ТАСС / Егор Алеев

Ксения Мишарина. Обложка © ТАСС / Егор Алеев

Ещё одна медаль в плавании — российские спортсменки завоевали бронзу чемпионата Европы в эстафете 4×200 метров вольным стилем. За сборную выступили Ксения Мишарина, Софья Дьякова, Дарья Сурушкина и Дарья Клепикова.

Борьба за второе место получилась максимально плотной. От серебряной награды россиянок отделили всего 0,04 секунды. Ранее в квалификации наша команда показала лучшее время среди всех участниц и вышла в решающий заплыв с первого места.

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Чуть раньше сегодня Илья Бородин принёс России золото чемпионата Европы на дистанции 400 метров комплексным плаванием. Россиянин финишировал за 4 минуты 8,17 секунды и установил новый рекорд турнира, опередив итальянца Альберто Раццетти и британца Макса Личфилда.

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Полина Никифорова
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