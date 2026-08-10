Вторая медаль за день: Российские пловчихи взяли бронзу чемпионата Европы
Российские пловчихи завоевали бронзу ЧЕ в эстафете 4×200 м
Ксения Мишарина. Обложка © ТАСС / Егор Алеев
Ещё одна медаль в плавании — российские спортсменки завоевали бронзу чемпионата Европы в эстафете 4×200 метров вольным стилем. За сборную выступили Ксения Мишарина, Софья Дьякова, Дарья Сурушкина и Дарья Клепикова.
Борьба за второе место получилась максимально плотной. От серебряной награды россиянок отделили всего 0,04 секунды. Ранее в квалификации наша команда показала лучшее время среди всех участниц и вышла в решающий заплыв с первого места.
Чуть раньше сегодня Илья Бородин принёс России золото чемпионата Европы на дистанции 400 метров комплексным плаванием. Россиянин финишировал за 4 минуты 8,17 секунды и установил новый рекорд турнира, опередив итальянца Альберто Раццетти и британца Макса Личфилда.
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