Вторая медаль за день: Российские пловчихи взяли бронзу чемпионата Европы

Ещё одна медаль в плавании — российские спортсменки завоевали бронзу чемпионата Европы в эстафете 4×200 метров вольным стилем. За сборную выступили Ксения Мишарина, Софья Дьякова, Дарья Сурушкина и Дарья Клепикова.

Борьба за второе место получилась максимально плотной. От серебряной награды россиянок отделили всего 0,04 секунды. Ранее в квалификации наша команда показала лучшее время среди всех участниц и вышла в решающий заплыв с первого места.

Чуть раньше сегодня Илья Бородин принёс России золото чемпионата Европы на дистанции 400 метров комплексным плаванием. Россиянин финишировал за 4 минуты 8,17 секунды и установил новый рекорд турнира, опередив итальянца Альберто Раццетти и британца Макса Личфилда.