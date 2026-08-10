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Регион
10 августа, 17:42

49-летнего мужчину убила оса в Хакасии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rawpixel.com

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rawpixel.com

В Таштыпском районе Республики Хакасия зафиксирован случай гибели местного жителя после укуса осы. По данным газеты «Известия», тело 49-летнего мужчины было обнаружено 7 августа на территории недействующей пилорамы в посёлке Малые Арбаты.

Летальный исход наступил вследствие острой аллергической реакции на укус осы.

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Ранее в Кисловодске был зафиксирован первый за лето случай гибели от укуса гадюки. Жертвой стал 73-летний экскурсовод.

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Наталья Демьянова
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