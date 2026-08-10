49-летнего мужчину убила оса в Хакасии

В Таштыпском районе Республики Хакасия зафиксирован случай гибели местного жителя после укуса осы. По данным газеты «Известия», тело 49-летнего мужчины было обнаружено 7 августа на территории недействующей пилорамы в посёлке Малые Арбаты.

Летальный исход наступил вследствие острой аллергической реакции на укус осы.

Ранее в Кисловодске был зафиксирован первый за лето случай гибели от укуса гадюки. Жертвой стал 73-летний экскурсовод.