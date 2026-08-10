В Петербурге двое пьяных мужчин разгромили ресторан и ограбили сотрудницу

Двое нетрезвых мужчин разгромили ресторан в Кировском районе Петербурга и силой отобрали смартфон у сотрудницы. Подозреваемых задержали росгвардейцы у выхода из заведения.

Видео © Telegram/Росгвардия Петербурга

По данным ведомства, 47-летний и 46-летний посетители днём отдыхали в ресторане китайской кухни неподалёку от Кронштадтской площади. Они расплатились и ушли, однако после полуночи вернулись искать якобы оставленный за столиком гаджет.

Работница объяснила, что персонал и гости ничего не находили, а заведение уже закрылось. В ответ посетители разбили входную дверь, ворвались внутрь и повредили витрину, посуду и предметы интерьера.

После этого дебоширы отобрали у женщины её мобильный и попытались скрыться. Другой сотрудник вызвал правоохранителей. Прибывшие на место два наряда Росгвардии задержали подозреваемых и изъяли похищенное. Обоих доставили в 64-й отдел полиции, размер ущерба устанавливается.

Ранее пьяный петербуржец сбил подростка на пешеходном переходе. Он хотел скрыться, но был пойман. Уже в полицейской машине мужчина устроил дебош и пытался вырваться из рук закона.