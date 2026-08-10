«Бархат» идёт: На черноморские курорты России приходит долгожданный сезон

На черноморских курортах России постепенно наступает долгожданный бархатный сезон. Сильная летняя жара идёт на спад, а морская вода пока остаётся комфортной для купания. Об этом РИА «Новости» рассказала ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.

По словам синоптика, днём на побережье сейчас держится 28–33 градуса тепла, однако уже во второй половине недели температура воздуха начнёт снижаться и опустится ниже 30-градусной отметки. Это неизбежно скажется и на воде, которая пока ещё прогрета до летних значений.

Классическими параметрами бархатного сезона для российских курортов считается 23–28 градусов днём, 17–20 градусов ночью и температура морской воды в пределах 22–25 градусов. На данный момент, по данным метеорологов, вода у побережья Крыма и Кавказа превышает эти показатели: в Ялте и Феодосии — плюс 25, в Евпатории, Алуште и Анапе — плюс 26, а в Геленджике, Туапсе, Сочи и Ейске — плюс 27 градусов.

Напомним, в конце июля правительство России сообщило о начале пляжного сезона на черноморском побережье. Разрешительные документы от Роспотребнадзора на данный момент получили 100 зон отдыха в Анапе, ещё 12 пляжей находятся на стадии экспертизы. На курорте продолжаются работы по устранению последствий разлива нефтепродуктов. Власти ведут постоянный мониторинг акватории Чёрного моря и прибрежной полосы Краснодарского края и Крыма. Новых выбросов вредных веществ зафиксировано не было, что позволило приступить к поэтапному открытию пляжных территорий.