Подконтрольный ВСУ Херсон остался без света и воды после серии взрывов
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В подконтрольном Киеву Херсоне после серии взрывов отключены электро- и водоснабжение. Об этом сообщил глава городской администрации Ярослав Шанько. По его словам, перебои наблюдаются по всему городу, частично обесточены Центральный, Днепровский и Корабельный районы.
Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в городе.
Ранее сообщалось, что немецкий завод Kromberg & Schubert в Житомире остановил работу на неопределённый срок после взрывов. Производственные мощности и инфраструктура предприятия получили значительные повреждения.
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