Подконтрольный ВСУ Херсон остался без света и воды после серии взрывов

В подконтрольном Киеву Херсоне после серии взрывов отключены электро- и водоснабжение. Об этом сообщил глава городской администрации Ярослав Шанько. По его словам, перебои наблюдаются по всему городу, частично обесточены Центральный, Днепровский и Корабельный районы.