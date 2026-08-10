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10 августа, 18:42

Подконтрольный ВСУ Херсон остался без света и воды после серии взрывов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kryvosheia Yurii

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kryvosheia Yurii

В подконтрольном Киеву Херсоне после серии взрывов отключены электро- и водоснабжение. Об этом сообщил глава городской администрации Ярослав Шанько. По его словам, перебои наблюдаются по всему городу, частично обесточены Центральный, Днепровский и Корабельный районы.

Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в городе.

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Ранее сообщалось, что немецкий завод Kromberg & Schubert в Житомире остановил работу на неопределённый срок после взрывов. Производственные мощности и инфраструктура предприятия получили значительные повреждения.

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Наталья Демьянова
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