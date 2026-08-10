Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила о росте антивоенных настроений в украинском обществе. В своём аккаунте в соцсети X она отметила, что в стране существует практика преследования граждан за критику руководства или призывы к мирному урегулированию конфликта. По словам Мендель, государственные СМИ, подконтрольные офису президента, транслируют тезис о неизбежности и бесконечности текущих боевых действий.

Она указала, что на Украине наблюдается тенденция к увеличению количества уголовных дел по статье о государственной измене. Примечательно, что зачастую поводом для преследования становятся лишь антивоенные высказывания граждан.

«Для Зеленского слово правды — это угроза. (...) На меня тоже готовят дело — на основании так называемой лингвистической экспертизы интервью, которое я дала в мае. Если обвинения будут предъявлены, мне грозит до 15 лет тюрьмы за это интервью», — сообщила бывший пресс-секретарь украинского лидера.

Ранее майор ВСУ Юрий Федоренко призвал украинцев заранее готовиться к возможным перебоям с электричеством зимой. Он посоветовал жильцам домов приобрести резервные аккумуляторы или генераторы, запастись топливом и водой, а также подготовить подвалы под возможные укрытия.