В России определили 294 лучших проекта создания комфортной городской среды

На XI форуме «Развитие малых городов и исторических поселений» объявили победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды по всем трекам конкурсного отбора 2026 года. Итоги подведены как в рамках XI Всероссийского конкурса, так и по специальным направлениям — V конкурсу для муниципалитетов Дальневосточного федерального округа и первому в истории конкурсу для исторических и приграничных субъектов РФ. Мероприятие проходило в пространстве национального центра «Россия».

Конкурс, инициированный президентом России Владимиром Путиным в 2018 году, проводится Минстроем России в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», который с 2025 года интегрирован в структуру национального проекта «Инфраструктура для жизни». Ключевые цели конкурса — создание современных комфортных общественных пространств с ярким национальным характером, развитие исторических территорий и сохранение культурного наследия, создание механизма прямого участия граждан в решении вопросов развития городской среды. За время проведения конкурса победителями стали 1 040 населённых пункта, в которых отобрано 1 903 объекта, из них уже реализовано 1 168 проектов.

Победителями XI Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды и V конкурса для субъектов Дальневосточного федерального округа стали 269 проектов, в том числе 54 проекта в ДФО, которые будут реализованы в 2027-2028 годах, а также 25 проектов по I конкурсу для исторических и приграничных регионов. Среди победителей — 99 парков, 53 набережных, 43 площади, 99 улиц и пешеходных зон.

В рамках XI Всероссийского конкурса определены 215 проектов-победителей из числа малых городов и исторических поселений. Всего на рассмотрение поступило 582 конкурсные заявки из 82 субъектов РФ, которые прошли отбор экспертов в области архитектуры, градостроительства, экономики, социологии, охраны культурного наследия и археологии. По итогам отбора федеральная комиссия под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина определила 294 финалистов-победителей из 82 субъектов РФ.

В прошлом году внесли изменения в Правила, благодаря которым верхний предел численности жителей участников повысился до 300 тыс. человек, что позволяет участвовать ещё 12 населённым пунктам. За два года этой возможностью уже воспользовались 9 населённых пунктов, которые предоставили на конкурс 13 заявок.

Кроме того, согласно постановлению Правительства от 29 апреля 2026 года, с 2026 по 2027 год проводится отдельный конкурс проектов благоустройства для воссоединенных и приграничных регионов. В рамках нового конкурсного направления предстоит ежегодный отбор 35 победителей из 7 субъектов РФ. Города Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, а также Белгородской, Брянской и Курской областей получат современные, функциональные и технологичные пространства.

В Белгородской, Брянской и Курской областях победили проекты благоустройства пространств, обновления которых ожидала большая часть жителей. В городе Губкин Белгородской области преобразуют «Сквер поколений». Жители города Курчатова Курской области получат благоустроенную «Аллею Атомграда».

Изменилась процедура оценки конкурсных проектов, появились новые критерии. Так, дополнительные конкурсные баллы теперь присуждаются за выбор объектов культурного наследия, примыкающих к территориям и включённым в программу льготного восстановления. Кроме того, поощряется использование местных традиционных материалов, изделий народных промыслов и продуктов креативных индустрий.

Награды проектам-победителям вручил замминистра строительства и ЖКХ РФ Алексей Ересько.

Ранее президент России Владимир Путин положительно оценил название «Город героев» для памятных пространств, посвящённых специальной военной операции. По его словам, такое определение подходит участникам СВО. С инициативой создать такие территории выступила архитектор, основатель и руководитель архитектурного бюро «База 14» Мария Скрябина.