Российские школьники раскрыли секрет победы на олимпиаде по ИИ третий год подряд

Российские школьники рассказали, как готовились к победе на Международной олимпиаде по искусственному интеллекту. Соревнования прошли в Астане, сообщает образовательный медиапроект НЬЮМ ТАСС.

Ребята завоевали семь золотых и одну бронзовую медаль. Во время подготовки участники проходили пробные туры и несколько часов подряд решали задания.

«Мы проводили много пробных вариаций для написания туров. Мы решали по 3 часа, по 4 часа, может даже по 5», — рассказал один из школьников.

Один из участников также применял искусственный интеллект для уточнения отдельных вопросов. Ошибки в ответах системы он встречал редко и замечал их самостоятельно.

От других команд российскую сборную, по оценке школьника, отличает система подготовки. Она включает шестинедельную программу со структурированной методикой. Участники также проходят профильные олимпиады по ИИ, которые помогают поддерживать навыки.

Напомним, сборная России третий год подряд стала абсолютным чемпионом Международной олимпиады по искусственному интеллекту. Соревнования проходили в Астане со 2 по 7 августа. Артём Горохов стал абсолютным победителем олимпиады. Второе место заняла команда Китая, третье — сборная Польши. В финале участвовали 465 школьников из 105 стран. Их число выросло на 64% по сравнению с прошлым годом и стало рекордным для олимпиады.