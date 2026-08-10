Так спешили, что нарушили правила: Пассажирки объяснили забег за самолётом в Шереметьево
Девушки выбежали на лётное поле Шереметьево, спеша на свадьбу к подруге
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Две пассажирки попытались догнать самолёт после опоздания на рейс в Бодрум, куда они летели на свадьбу. Девушки выбежали на лётное поле аэропорта Шереметьево.
Пассажирки направлялись на свадьбу сестры одной из них. Они планировали сразу после перелёта отправиться на торжество, поэтому приехали в аэропорт в вечерних платьях. Однако из-за неуточнённых обстоятельств девушки опоздали на посадку.
«Увидев удаляющийся самолёт, они бросились за ним по взлётной полосе — вдруг получится догнать. Не получилось», — говорится в публикации Telegram-канала «База».
Попытка остановить самолёт не удалась. За нарушение правил безопасности каждая пассажирка заплатила штраф в размере 2 тыс. рублей.
Напомним, две пассажирки самовольно покинули «чистую» зону Шереметьево и выбежали на перрон. Они прошли предполётный контроль, но опоздали на посадку. Дежурные сотрудники остановили женщин. Инцидент не создал угрозы для других пассажиров и не повлиял на расписание рейсов.
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