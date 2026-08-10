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10 августа, 20:39

Так спешили, что нарушили правила: Пассажирки объяснили забег за самолётом в Шереметьево

Девушки выбежали на лётное поле Шереметьево, спеша на свадьбу к подруге

Обложка © Telegram / Вороны-москвички

Обложка © Telegram / Вороны-москвички

Две пассажирки попытались догнать самолёт после опоздания на рейс в Бодрум, куда они летели на свадьбу. Девушки выбежали на лётное поле аэропорта Шереметьево.

Пассажирки направлялись на свадьбу сестры одной из них. Они планировали сразу после перелёта отправиться на торжество, поэтому приехали в аэропорт в вечерних платьях. Однако из-за неуточнённых обстоятельств девушки опоздали на посадку.

«Увидев удаляющийся самолёт, они бросились за ним по взлётной полосе — вдруг получится догнать. Не получилось», — говорится в публикации Telegram-канала «База».

Попытка остановить самолёт не удалась. За нарушение правил безопасности каждая пассажирка заплатила штраф в размере 2 тыс. рублей.

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Напомним, две пассажирки самовольно покинули «чистую» зону Шереметьево и выбежали на перрон. Они прошли предполётный контроль, но опоздали на посадку. Дежурные сотрудники остановили женщин. Инцидент не создал угрозы для других пассажиров и не повлиял на расписание рейсов.

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Антон Голыбин
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