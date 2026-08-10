В Пентагоне сообщили о крушении военного самолёта у аэродрома Шабелли в Джибути

В понедельник, 10 августа, Министерство обороны Соединённых Штатов проинформировало о крушении военного самолёта в районе авиабазы Шабелли, расположенной в Джибути. Соответствующее заявление распространило Африканское командование американских Вооружённых сил.

«Африканское командование подтверждает крушение военного борта вблизи аэродрома Шабелли в Джибути», — сказано в заявлении Минобороны США.

При этом в командовании отметили, что расследование происшествия продолжается. На текущий момент информации о пострадавших или нанесённом материальном ущербе не поступало. Представители командования также добавили, что, по предварительным данным, катастрофа не была вызвана внешним воздействием.

«Предварительные данные не указывают на внешнее вмешательство как причину катастрофы», — заключили в Пентагоне.

Ранее в американском штате Юта потерпел крушение тяжёлый пожарный вертолёт Sikorsky S-64 Skycrane. Воздушное судно участвовало в тушении крупного лесного пожара Widemouth 2. На его борту находились два человека.