Финский политик и член партии «Альянс свободы» Армандо Мема осудил атаку БПЛА Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Нижнекамск, при которой погибли 13 человек. Об этом он написал в соцсети X.

Мема заявил, что Евросоюз продолжает военную поддержку Киева и не ограничивает выбор целей для ударов. По его мнению, такая политика позволяет украинской стороне продолжать атаки.

«Это пополнит список военных преступлений, совершённых при полной поддержке объединения и западных лидеров», — написал Мема.

Политик считает, что подобные удары мешают мирному урегулированию и переговорам. Он также заявил, что они неизбежно приведут к более жёсткому ответу. Ответственность за дальнейшие разрушения на Украине Мема возложил на решения главаря киевского руководства Владимира Зеленского.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила ВСУ в преднамеренном ударе по Нижнекамску. Целью атаки она назвала попытку подорвать отношения России с союзниками. В результате удара погибли 13 человек. По предварительным данным, среди них были восемь граждан Узбекистана и один гражданин Таджикистана. Дипломат призвала международное сообщество дать оценку действиям Киева и осудить атаку.