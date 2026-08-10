Президент Узбекистана направил в РФ спецгруппу после атаки ВСУ на Нижнекамск

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил в Россию специальную рабочую группу после гибели восьми граждан республики. Они погибли при атаке БПЛА Вооружённых сил Украины (ВСУ) на объекты в Нижнекамске, сообщает МЧС Узбекистана.

По предварительным данным ведомства, погибшие работали строителями в местной компании. Ещё несколько граждан Узбекистана получили травмы различной степени тяжести. Медики доставили их в больницы.

В рабочую группу вошли сотрудники МЧС, МИД, Минздрава, Агентства по делам миграции и других ведомств. Специалисты займутся помощью пострадавшим и родственникам погибших.

«В соответствии с распоряжением в Российскую Федерацию направлена специальная рабочая группа, состоящая из представителей МЧС, Министерства иностранных дел, Министерства здравоохранения, Агентства по делам миграции и других профильных организаций, которая принимает все необходимые меры», — указывается в заявлении.

Правительство Узбекистана также создало комиссию во главе с заместителем премьер-министра Очилбоем Раматовым. Она организует специальный рейс для доставки тел погибших на родину и окажет помощь их семьям.

Представители Генерального консульства Узбекистана в Казани и Агентства по делам миграции уже прибыли на место. Они работают вместе с российскими ведомствами.