Президент Узбекистана направил в РФ спецгруппу после атаки ВСУ на Нижнекамск
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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил в Россию специальную рабочую группу после гибели восьми граждан республики. Они погибли при атаке БПЛА Вооружённых сил Украины (ВСУ) на объекты в Нижнекамске, сообщает МЧС Узбекистана.
По предварительным данным ведомства, погибшие работали строителями в местной компании. Ещё несколько граждан Узбекистана получили травмы различной степени тяжести. Медики доставили их в больницы.
В рабочую группу вошли сотрудники МЧС, МИД, Минздрава, Агентства по делам миграции и других ведомств. Специалисты займутся помощью пострадавшим и родственникам погибших.
«В соответствии с распоряжением в Российскую Федерацию направлена специальная рабочая группа, состоящая из представителей МЧС, Министерства иностранных дел, Министерства здравоохранения, Агентства по делам миграции и других профильных организаций, которая принимает все необходимые меры», — указывается в заявлении.
Правительство Узбекистана также создало комиссию во главе с заместителем премьер-министра Очилбоем Раматовым. Она организует специальный рейс для доставки тел погибших на родину и окажет помощь их семьям.
Представители Генерального консульства Узбекистана в Казани и Агентства по делам миграции уже прибыли на место. Они работают вместе с российскими ведомствами.
Напомним, при атаке БПЛА на объекты Татарстана погибли 13 человек, включая ребёнка. Среди погибших оказались граждане Узбекистана и Таджикистана. За медицинской помощью обратились более 70 человек, 25 пострадавших находились в больнице. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте по статье 205 УК РФ. В Татарстане объявили траур. Семьям погибших назначили выплаты по 2 млн рублей, пострадавшим — от 300 до 600 тыс. рублей в зависимости от тяжести травм.
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