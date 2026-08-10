Захарова: Ударом по Нижнекамску ВСУ хотели расколоть дружественные связи РФ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова выступила с заявлением, в котором обвинила Вооружённые силы Украины (ВСУ) в преднамеренном ударе по Нижнекамску. По её словам, атака была нацелена на то, чтобы подорвать братские отношения между Россией и её союзниками. Жертвами целенаправленного обстрела стали 13 человек, среди которых — граждане Узбекистана и Таджикистана.

Дипломат подчеркнула, что украинские военные сознательно нанесли удар по месту проживания иностранных граждан. Предварительно установлено, что среди погибших — восемь граждан Узбекистана и один гражданин Таджикистана. Ещё около 20 иностранцев получили ранения различной степени тяжести. Захарова обратилась к международному сообществу с призывом дать принципиальную оценку действиям Киева и осудить это преступление.

«В результате терактов ВСУ страдают не только мирные россияне, но и граждане других стран. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», — подчеркнула Захарова.

Напомним, в результате террористической атаки БПЛА на объекты Татарстана погибли 13 человек, включая ребёнка. Среди жертв — граждане Таджикистана и Узбекистана. Более 70 человек пострадали, 21 из них находится в больницах. По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ. В Татарстане объявлен траур. Семьи погибших получат по 2 млн рублей. Пострадавшим предусмотрены выплаты от 300 до 600 тысяч рублей.