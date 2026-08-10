Глава Татарстана лично осмотрел место трагедии в Нижнекамске после атаки БПЛА

Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов незамедлительно выехал на место инцидента в Нижнекамске, где в результате атаки беспилотного летательного аппарата пострадало общежитие. Руководитель региона лично осмотрел разрушенное здание, в котором в момент удара находились люди.

«Обычные рабочие завтракали перед началом рабочего дня. Вражеский беспилотник в одно мгновение унёс жизни девяти человек», — сообщил Минниханов в своём канале на платформе «Макс».

Также глава республики побывал в жилом доме, где из-за прилёта БПЛА и разлёта осколков погибла пятилетняя девочка, спавшая на балконе. Он выразил глубокие соболезнования семье погибшей и заверил, что все последствия разрушений будут устранены в кратчайшие сроки.

Напомним, в результате террористической атаки БПЛА на объекты Татарстана погибли 13 человек, включая ребёнка. Среди жертв — граждане Таджикистана и Узбекистана. Более 70 человек пострадали, 21 из них находится в больницах. По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ. В Татарстане объявлен траур. Семьи погибших получат по 2 млн рублей. Пострадавшим предусмотрены выплаты от 300 до 600 тысяч рублей.