Кабмин до конца года отменил весогабаритный контроль для перевозчиков топлива

Перевозчики бензина, дизельного топлива и авиационного керосина смогут до конца 2026 года работать без весового и габаритного контроля. Новый порядок начнёт действовать по всей России, сообщает правительство РФ в постановлении на портале правовой информации.

Мера касается транспортных средств, которые доставляют указанные виды топлива. До конца года надзорные органы не будут оценивать соответствие таких машин обязательным требованиям к массе и габаритам.

«Установить, что до 31 декабря 2026 г. в рамках федерального государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве не осуществляется оценка соблюдения обязательных требований, указанных в подпункте «б» пункта 4 части 2 статьи 3 федерального закона «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», в отношении транспортных средств, осуществляющих перевозку бензина, дизельного топлива и авиационного керосина», — говорится в документе.

Ранее правительство разрешило до 1 июля 2027 года выпуск и продажу бензина экологических классов Евро-2, Евро-3 и Евро-4. Мера также допускает ввоз такого топлива. Ведомство назвало решение временным и объяснило его необходимостью сохранить стабильное снабжение внутреннего рынка. Кабмин одновременно отменил прежнюю норму, которая разрешала до конца 2026 года использовать бензин класса К5 с повышенным содержанием серы. На АЗС должны размещать сведения об экологическом классе топлива. Покупатели смогут выбирать между бензином классов Евро-2, Евро-3, Евро-4 и Евро-5.