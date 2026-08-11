«Объект 99» и жёлтый кек: Вашингтон заключил тайную сделку по ядерным материалам

МАГАТЭ вывезет ядерные материалы с секретного «Объекта 99» по договорённости, которую США достигли с Сирией и Израилем. Площадка находится в Сирии и связана с проектом реактора в Аль-Кибаре, сообщает Axios со ссылкой на американских и израильских чиновников.

По данным издания, при прежних властях Сирии на объекте хранили жёлтый кек. Это порошок из урановой руды, который можно дополнительно переработать в рамках ядерного топливного цикла. Там также находились остатки материалов из Аль-Кибара.

Американский чиновник заявил, что эти вещества не подходят для создания ядерного боеприпаса. При этом их можно использовать в так называемой грязной бомбе для распространения радиоактивных материалов.

Израиль следил за «Объектом 99» около двух лет. После смены власти в Сирии израильские военные нанесли удары по входам на площадку, чтобы ограничить доступ. Позднее Израиль заметил движение рядом с объектом и заподозрил сирийскую сторону в попытке добраться до материалов.

Вашингтон попросил Израиль не предпринимать новых действий и привлёк МАГАТЭ. Три недели назад агентство и власти Сирии подписали соглашение о вывозе материалов. Белый дом, МАГАТЭ и канцелярия премьер-министра Израиля отказались комментировать публикацию.

Израиль уничтожил объект в Аль-Кибаре ударом в сентябре 2007 года. В 2011 году МАГАТЭ пришло к выводу, что разрушенное здание, вероятнее всего, служило незаявленным ядерным реактором. Операция по вывозу материалов пока не началась. Американские чиновники рассчитывают завершить её до конца 2026 года.

Ранее президент США Дональд Трамп допускал завершение конфликта с Ираном без новой ядерной сделки. Для этого американскому лидеру может хватить полного открытия Ормузского пролива. Белый дом сосредоточился на восстановлении судоходства и сохранил возможность применить военную силу в случае новых атак Ирана на корабли.