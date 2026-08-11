Сборная Ирана по футболу планирует товарищеский матч с Россией

Сборные России и Ирана могут провести товарищеский матч осенью 2026 года. Встречу включили в программу игр иранской команды на ближайшие три месяца, сообщил президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж.

Сборная Ирана намерена провести четыре международные встречи в течение трёх месяцев. Помимо России, команда сыграет с двумя представителями Европы и одной азиатской сборной.

«Соперниками национальной сборной будут две европейские команды и одна азиатская команда, которая также участвовала в чемпионате мира. Кроме того, национальной сборной также предстоит сыграть с российской сборной», — приводит слова президент Федерации футбола иранская гостелерадиокомпания.

Ранее петербургское «Динамо» включило 72-летнего депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Михаила Барышникова в заявку на матч Кубка России с клубом Медиалиги «ФК 10». Игра пройдёт 11 августа в Санкт-Петербурге. Если Барышников выйдет на поле, он станет самым возрастным участником матча Кубка России. Сейчас рекорд принадлежит бывшему председателю правления петербургского «Зенита» Александру Медведеву.