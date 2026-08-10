«Динамо» заявило 72-летнего депутата Барышникова на матч Кубка России по футболу

Петербургское «Динамо» включило 72-летнего депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Михаила Барышникова в заявку на матч Кубка России с клубом Медиалиги «ФК 10». Игра пройдёт 11 августа в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба турнира.

Если Барышников выйдет на поле, он станет самым возрастным участником матча Кубка России. Сейчас рекорд принадлежит бывшему председателю правления петербургского «Зенита» Александру Медведеву.

Медведев установил достижение 11 сентября 2025 года. В возрасте 70 лет он сыграл за клуб Медиалиги «Амкал» против белгородского «Салюта». Встреча третьего раунда «пути регионов» завершилась победой «Амкала» со счётом 2:1.

До Медведева рекорд удерживал Владимир Тумаев. Он вышел на поле 25 апреля 2005 года в возрасте 58 лет.

«Динамо» и «ФК 10» встретятся во втором раунде «пути регионов». Матч начнётся в 17:00 мск. Пресс-служба не уточнила, появится ли Барышников на поле.

Ранее ЦСКА и «Ростов» сыграли вничью со счётом 0:0 в матче третьего тура Российской премьер-лиги. Встреча прошла 8 августа в Москве. После этой игры армейцы набрали пять очков и по состоянию на утро 9 августа занимали шестое место. «Ростов» с четырьмя баллами шёл следом.

Полный календарь матчей Пути РПЛ доступен на странице расписание и результаты Кубка России — 2026/27.