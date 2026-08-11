Минниханов: В Татарстане ведётся работа по защите объектов от атак дронов

После массированного удара Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Татарстане возникли определённые проблемы с технологическими циклами работы предприятий. В настоящее время принимаются меры, направленные на защиту объектов, заявил глава республики Рустам Минниханов в ходе визита в подвергшийся атаке Нижнекамск.

«В части промышленных объектов мы считаем, что технологические циклы работы наших предприятий имеют определённые проблемы. Но работаем, чтобы объекты были защищены, и люди были подготовлены к таким нестандартным ситуациям», — сказал глава Татарстана.

Жертвами трагедии стали 13 человек. За медицинской помощью обратились 78 человек, из которых 25 были госпитализированы. В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ. В память о погибших 10 августа в республике был объявлен траур.

Позднее официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила ВСУ в преднамеренном ударе по Нижнекамску. Целью атаки она назвала попытку подорвать отношения России с союзниками. В результате удара погибли 13 человек. По предварительным данным, среди них были восемь граждан Узбекистана и один гражданин Таджикистана. Дипломат призвала международное сообщество дать оценку действиям Киева и осудить атаку.