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10 августа, 21:39

Минниханов: В Татарстане ведётся работа по защите объектов от атак дронов

Обложка © АГН «Москва» / Денис Гришкин

Обложка © АГН «Москва» / Денис Гришкин

После массированного удара Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Татарстане возникли определённые проблемы с технологическими циклами работы предприятий. В настоящее время принимаются меры, направленные на защиту объектов, заявил глава республики Рустам Минниханов в ходе визита в подвергшийся атаке Нижнекамск.

«В части промышленных объектов мы считаем, что технологические циклы работы наших предприятий имеют определённые проблемы. Но работаем, чтобы объекты были защищены, и люди были подготовлены к таким нестандартным ситуациям», — сказал глава Татарстана.

Жертвами трагедии стали 13 человек. За медицинской помощью обратились 78 человек, из которых 25 были госпитализированы. В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ. В память о погибших 10 августа в республике был объявлен траур.

Президент Узбекистана направил в РФ спецгруппу после атаки ВСУ на Нижнекамск
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Позднее официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила ВСУ в преднамеренном ударе по Нижнекамску. Целью атаки она назвала попытку подорвать отношения России с союзниками. В результате удара погибли 13 человек. По предварительным данным, среди них были восемь граждан Узбекистана и один гражданин Таджикистана. Дипломат призвала международное сообщество дать оценку действиям Киева и осудить атаку.

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Виталий Приходько
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