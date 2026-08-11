Белый дом: Тодд Бланш вступил в должность министра юстиции США

Тодд Бланш вступил в должность министра юстиции — генерального прокурора США. Церемония прошла в Белом доме в Вашингтоне, сообщила пресс-секретарь американской администрации Кэролайн Ливитт в соцсети X.

По её словам, в понедельник Бланш «был официально приведён к присяге в качестве генерального прокурора США».

Сенат Конгресса США утвердил его кандидатуру 50 голосами против 49. Бланш исполнял обязанности главы Минюста с апреля. В июне президент Дональд Трамп выдвинул его на постоянную должность.

Часть сенаторов-республиканцев выступала против назначения. Законодатели потребовали письменных гарантий отказа от фонда объёмом почти $1,8 млрд. Средства планировали выплачивать людям, которых Трамп считает пострадавшими от действий американских властей при президенте Джо Байдене.

Бланш заверил сенаторов, что Минюст не станет создавать фонд. После этого часть республиканцев поддержала его кандидатуру.

Ранее Дональд Трамп решил назначить Уилла Шарфа помощником президента и юрисконсультом Белого дома. На момент объявления Шарф занимал должность ответственного секретаря аппарата сотрудников администрации. Ранее юрист представлял интересы республиканца в нескольких разбирательствах, включая дела в Верховном суде США. На новом посту Шарф будет консультировать президента и его команду по законопроектам, помилованиям и возможным конфликтам интересов.