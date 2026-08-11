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Регион
10 августа, 22:35

Воинскую обязанность для женщин без детей предложили ввести на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Автор электронной петиции предложил распространить воинскую обязанность на трудоспособных женщин без детей. Инициатива появилась на сайте Кабинета министров Украины, следует из данных портала.

«Рассмотреть возможность внесения изменений в законодательство, которые будут предусматривать распространение воинской обязанности на трудоспособных женщин, не имеющих детей», — говорится в тексте петиции на сайте кабмина.

Своё предложение автор объяснил равенством граждан перед законом и распределением обязанностей во время военного положения. По его мнению, женщины без детей должны нести воинскую обязанность наравне с мужчинами. Он также указал, что государство учитывает уход за детьми при предоставлении льгот. Он считает, что отсутствие таких обязанностей позволяет направлять женщин на службу.

За первые сутки петицию подписали 187 человек. Сведения о реакции украинского правительства на инициативу не приводятся.

Обязательная мобилизация женщин на Украине сейчас не действует. Женщины могут поступить на службу добровольно, а медики обязаны состоять на воинском учёте.

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Ранее территориальные центры комплектования получили план по мобилизации до 40 тыс. человек ежемесячно. Украинские власти собирались призвать до конца 2026 года 500 тыс. человек. Подполье связывало с этим ночные рейды, блокпосты и проверки в населённых пунктах. Его представители утверждали, что сотрудники ТЦК останавливали маршрутки у промышленных районов Запорожья и обходили дома в сельской местности вместе с полицией.

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Антон Голыбин
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