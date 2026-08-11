Воинскую обязанность для женщин без детей предложили ввести на Украине

Автор электронной петиции предложил распространить воинскую обязанность на трудоспособных женщин без детей. Инициатива появилась на сайте Кабинета министров Украины, следует из данных портала.

«Рассмотреть возможность внесения изменений в законодательство, которые будут предусматривать распространение воинской обязанности на трудоспособных женщин, не имеющих детей», — говорится в тексте петиции на сайте кабмина.

Своё предложение автор объяснил равенством граждан перед законом и распределением обязанностей во время военного положения. По его мнению, женщины без детей должны нести воинскую обязанность наравне с мужчинами. Он также указал, что государство учитывает уход за детьми при предоставлении льгот. Он считает, что отсутствие таких обязанностей позволяет направлять женщин на службу.

За первые сутки петицию подписали 187 человек. Сведения о реакции украинского правительства на инициативу не приводятся.

Обязательная мобилизация женщин на Украине сейчас не действует. Женщины могут поступить на службу добровольно, а медики обязаны состоять на воинском учёте.

Ранее территориальные центры комплектования получили план по мобилизации до 40 тыс. человек ежемесячно. Украинские власти собирались призвать до конца 2026 года 500 тыс. человек. Подполье связывало с этим ночные рейды, блокпосты и проверки в населённых пунктах. Его представители утверждали, что сотрудники ТЦК останавливали маршрутки у промышленных районов Запорожья и обходили дома в сельской местности вместе с полицией.