Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 августа, 22:40

Стало известно, сколько немцев получили «визы традиционных ценностей» для въезда в Россию

Посольство в Германии: Свыше 200 немцев получили «визы традиционных ценностей»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / meunierd

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / meunierd

Свыше двухсот граждан Германии за полтора года оформили визы для переезда в Российскую Федерацию на основании указа президента о поддержке лиц, разделяющих традиционные духовно-нравственные ценности. Об этом передаёт РИА «Новости» со ссылкой на российское посольство в Берлине.

19 августа 2024 года российский лидер Владимир Путин подписал указ, который предусматривает оказание гуманитарной помощи иностранцам, разделяющим традиционные российские ценности. В диппредставительстве подчеркнули, что запросы от жителей ФРГ регулярно поступают по этой линии.

По данным посольства, в 2025 году в Берлине было выдано 80 таких виз, а с начала текущего года — ещё 24. В генеральном консульстве в Бонне за аналогичные периоды оформили 82 и 22 визы соответственно.

Указ Путина работает: Норвежцы массово интересуются визами в Россию
Указ Путина работает: Норвежцы массово интересуются визами в Россию

Около 50 граждан Австрии переехали в Россию после принятия указа о поддержке людей, разделяющих традиционные российские ценности. Наибольшее количество обращений поступило сразу после вступления документа в силу. Сейчас интерес к возможности переезда сохраняется.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Германия
  • Россия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar