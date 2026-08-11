Стало известно, сколько немцев получили «визы традиционных ценностей» для въезда в Россию
Посольство в Германии: Свыше 200 немцев получили «визы традиционных ценностей»
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Свыше двухсот граждан Германии за полтора года оформили визы для переезда в Российскую Федерацию на основании указа президента о поддержке лиц, разделяющих традиционные духовно-нравственные ценности. Об этом передаёт РИА «Новости» со ссылкой на российское посольство в Берлине.
19 августа 2024 года российский лидер Владимир Путин подписал указ, который предусматривает оказание гуманитарной помощи иностранцам, разделяющим традиционные российские ценности. В диппредставительстве подчеркнули, что запросы от жителей ФРГ регулярно поступают по этой линии.
По данным посольства, в 2025 году в Берлине было выдано 80 таких виз, а с начала текущего года — ещё 24. В генеральном консульстве в Бонне за аналогичные периоды оформили 82 и 22 визы соответственно.
Около 50 граждан Австрии переехали в Россию после принятия указа о поддержке людей, разделяющих традиционные российские ценности. Наибольшее количество обращений поступило сразу после вступления документа в силу. Сейчас интерес к возможности переезда сохраняется.
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