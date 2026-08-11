БПЛА атаковали несколько нефтяных объектов Ливии

Ещё один нефтяной объект в Ливии попал под атаку БПЛА, компания может приостановить работу нефтеперерабатывающего завода в случае продолжения ударов. Это следует из заявления Национальной нефтяной корпорации (National Oil Corporation, NOC).

«Это уже третий подобный инцидент, что свидетельствует об угрозе, нависшей над нефтяными объектами в регионе, которая требует срочного вмешательства со стороны соответствующих ведомств. Кроме того, совет директоров компании заявляет, что в случае продолжения таких нападений он будет вынужден объявить форс-мажор и полностью приостановить работу нефтеперерабатывающего завода», — заявили в NOC.

По данным компании, в результате атаки никто не погиб, материального ущерба также не зафиксировано.

Тем временем на западе страны, в городе Эз-Завия, продолжается борьба с мощным возгоранием на другом нефтеперерабатывающем заводе. Пожарные и аварийные команды делают всё возможное, чтобы локализовать пламя, не допустить его распространения на соседние установки и минимизировать последствия.

«Команды пожарной безопасности и аварийно-спасательные службы НПЗ Эз-Завия, компании Brega Oil Marketing Company и соседних нефтяных компаний в настоящее время делают всё возможное <…> для контроля над пожаром, ограничения его последствий и предотвращения его распространения на другие объекты и установки», — сообщили в корпорации.

По данным NOC, воспламенение произошло после того, как беспилотный летательный аппарат нанёс прямой удар по резервуару для хранения бензина, принадлежащему Brega Oil Marketing Company. В результате сильного возгорания ёмкость полностью обрушилась. В момент атаки в резервуаре находилось около 4,5 миллиона литров горючего.

В компании назвали ситуацию крайне опасной, поскольку огонь создаёт непосредственную угрозу не только самому заводу, но и расположенным рядом нефтяным объектам, а также жилым районам. В связи с этим в зоне бедствия объявлен режим чрезвычайной ситуации. Корпорация призвала компетентные органы провести тщательное расследование, установить и привлечь к ответственности виновных в атаке.

Ранее начальник департамента военной разведки вооружённых сил Ливии Фаузи аль-Мансури погиб в результате покушения. Инцидент произошёл недалеко от дома аль-Мансури в городе Бенгази. Для покушения злоумышленники использовали взрывное устройство. По факту случившегося правоохранительные органы инициировали расследование.