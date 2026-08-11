Директор военной разведки Ливии аль-Мансури погиб в результате покушения

Ранее иранское государственное информационное агентство Mehr обнародовало первые кадры с верховным лидером Моджтабой Хаменеи, сделанные после его вступления в должность в марте этого года. На видео запечатлён Хаменеи в кругу своих соратников; точное время проведения съёмки не уточняется. В начале марта, после гибели Али Хаменеи в результате совместного удара США и Израиля, пост верховного лидера Ирана занял его сын Моджтаба Хаменеи. Отец руководил страной 36 лет. Сам Моджтаба также пострадал при атаке на резиденцию и с тех пор не появлялся на публике.