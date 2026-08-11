Цена фьючерса на золото впервые с 5 июня превысила $4450 за тройскую унцию

Декабрьский фьючерс на золото впервые с 5 июня поднялся выше $4450 за тройскую унцию. Рост зафиксировали на американской бирже Comex, следует из данных торгов.

В 22:29 мск стоимость контракта достигла $4 450,7 за унцию. Котировка выросла на 1,16%.

Через час фьючерс продолжил дорожать. К 23:29 мск его цена достигла $4 451,1, а рост ускорился до 1,17%.

Ранее сообщалось, что российские частные инвесторы увеличили вложения в драгоценные металлы в 2,3 раза. На золото пришлось 76% инвестиций физических лиц в этот сегмент, на серебро — 22%. Оставшуюся долю заняли платина, палладий и другие металлы. В 2026 году Московская биржа запустила внебиржевой режим с анонимным запросом котировок. В мае в нём прошли первые сделки по золоту с участием крупных золотодобывающих компаний.