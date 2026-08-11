Прапорщик Тарасиков в зоне СВО спас нескольких военных из горящего автомобиля

В ходе одного из боёв в зоне специальной военной операции прапорщик Сергей Тарасиков, выполнявший задачи по эвакуации раненых и оказанию первой помощи, проявил настоящее мужество. Как сообщили в Министерстве обороны, военный вытащил нескольких сослуживцев из горящей машины, что позволило спасти их жизни.

Прапорщик выполнял задачи по оказанию первой помощи и эвакуации раненых с поля боя. В ходе выполнения одной из задач автомобиль эвакуационной группы подвергся атаке украинского БПЛА.

«Оценив обстановку и осознавая непосредственную угрозу для себя и раненых, Сергей без промедления направился к охваченному огнём автомобилю. Проявляя мужество, самообладание и решительность, он лично вытащил из горящей машины нескольких раненых военнослужащих и перенёс их в ближайшее укрытие, после чего организовал их дальнейшую эвакуацию», — сказано в заявлении ведомства.

Раненые военные были оперативно доставлены в госпиталь, где им оказали необходимую медицинскую помощь.

Ранее в Минобороны сообщили, что старший стрелок ефрейтор Александр Ильин в ходе проведения специальной военной операции успешно отразил две контратаки Вооружённых сил Украины (ВСУ). Две группы противника по два человека пытались бесшумно подойти к позициям Армии России, двигаясь с двух флангов. Ильин молниеносно оценил ситуацию, первым открыл огонь, пресёк манёвр одной из вражеских групп и вынудил противника залечь.