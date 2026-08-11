В Днепропетровске 13-летняя девочка почти на сутки осталась одна после того, как сотрудники ТЦК похитили её отца. О случившемся информирует издание «Политика Страны».

Местный житель, самостоятельно воспитывающий 13-летнюю дочь, был задержан сотрудниками военкомата и полицейским прямо возле дома, несмотря на то, что он находился в процессе оформления опеки над подростком.

Как сообщает семья мужчины, у него на руках была повестка в суд, где должно было рассматриваться дело об установлении опеки. Он просил сотрудников ТЦК дать ему возможность хотя бы позвонить дочери, чтобы предупредить её, но его просьбу проигнорировали. Вместо этого мужчину доставили в центр комплектования и отправили на базовую общевойсковую подготовку. В результате его дочь осталась без присмотра почти на сутки.

Ранее украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил о серьёзных нарушениях в работе Береговского районного территориального центра комплектования. По его утверждению, военнообязанных могли незаконно лишать отсрочек. Условия содержания задержанных мужчин также стали предметом претензий. В частности, речь идёт о недостатке воды, антисанитарии и отсутствии возможности нормально соблюдать личную гигиену. Удерживаемые не имели доступа к душу. После пребывания в таких условиях мужчин принудительно отправляли для дальнейшего прохождения военной службы.