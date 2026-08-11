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11 августа, 00:07

Дептранс: Несколько автомобилей столкнулись на Ярославском шоссе в Москве

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Несколько автомобилей столкнулись на Ярославском шоссе в Москве. Авария произошла у дома 126 и затруднила движение в сторону Московской области, сообщил столичный департамент транспорта.

В сторону области машины едут по одной из четырёх полос. На месте работают городские оперативные службы.

«Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении.

Департамент транспорта попросил водителей учитывать ограничения и заранее выбирать маршрут поездки. Сроки восстановления движения по всем полосам пока не называются.

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Ранее две пассажирки рейсового автобуса пострадали при столкновении с грузовиком в Домодедове. Авария произошла на первом километре дороги ММК Житнево — Красный Путь. По предварительным данным, водитель автобуса врезался в грузовую машину, которая стояла на обочине. В салоне находились шесть пассажиров, после ДТП две женщины обратились за медицинской помощью. Домодедовская городская прокуратура взяла выяснение обстоятельств аварии под контроль.

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Антон Голыбин
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