Дептранс: Несколько автомобилей столкнулись на Ярославском шоссе в Москве

Несколько автомобилей столкнулись на Ярославском шоссе в Москве. Авария произошла у дома 126 и затруднила движение в сторону Московской области, сообщил столичный департамент транспорта.

В сторону области машины едут по одной из четырёх полос. На месте работают городские оперативные службы.

«Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении.

Департамент транспорта попросил водителей учитывать ограничения и заранее выбирать маршрут поездки. Сроки восстановления движения по всем полосам пока не называются.

Ранее две пассажирки рейсового автобуса пострадали при столкновении с грузовиком в Домодедове. Авария произошла на первом километре дороги ММК Житнево — Красный Путь. По предварительным данным, водитель автобуса врезался в грузовую машину, которая стояла на обочине. В салоне находились шесть пассажиров, после ДТП две женщины обратились за медицинской помощью. Домодедовская городская прокуратура взяла выяснение обстоятельств аварии под контроль.