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11 августа, 00:14

Число погибших при землетрясении в Колумбии достигло 132

Обложка © ТАСС / AP / Vladimir Encima

Обложка © ТАСС / AP / Vladimir Encima

По данным радиостанции BluRadio, в результате разрушительного землетрясения, произошедшего на западе Колумбии, погибли как минимум 132 человека и пострадали ещё 570.

Согласно имеющейся информации, в 32 населённых пунктах введён красный уровень опасности, который указывает на серьёзные разрушения в городах.

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло утром 10 августа. Его эпицентр находился в районе муниципалитета Сан-Хосе-дель-Пальмар в департаменте Чоко. Толчки ощущались на значительной части территории Колумбии и в соседних странах. Спасательные службы продолжают разбирать завалы и искать людей.

Страшное землетрясение в Колумбии убило уже минимум 111 человек
Страшное землетрясение в Колумбии убило уже минимум 111 человек

Власти Колумбии объявили режим чрезвычайной ситуации национального масштаба после разрушительного землетрясения. Режим ЧС позволит властям централизованно направлять силы и средства на поисково-спасательные работы и ликвидацию последствий стихии.

Больше новостей о землетрясениях, стихийных бедствиях и их последствиях — в разделе «Катастрофы» на Life.ru.

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Алена Пенчугина
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