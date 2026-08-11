Число погибших при землетрясении в Колумбии достигло 132

По данным радиостанции BluRadio, в результате разрушительного землетрясения, произошедшего на западе Колумбии, погибли как минимум 132 человека и пострадали ещё 570.

Согласно имеющейся информации, в 32 населённых пунктах введён красный уровень опасности, который указывает на серьёзные разрушения в городах.

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло утром 10 августа. Его эпицентр находился в районе муниципалитета Сан-Хосе-дель-Пальмар в департаменте Чоко. Толчки ощущались на значительной части территории Колумбии и в соседних странах. Спасательные службы продолжают разбирать завалы и искать людей.

Власти Колумбии объявили режим чрезвычайной ситуации национального масштаба после разрушительного землетрясения. Режим ЧС позволит властям централизованно направлять силы и средства на поисково-спасательные работы и ликвидацию последствий стихии.