На Камчатке завершили расследование дела ОПГ по подделке документов

Следователи завершили расследование уголовного дела о подделке официальных документов. В него вошли эпизоды на Камчатке и в Приморье, сообщило УМВД России по Камчатскому краю.

«По версии следствия, с февраля 2024 по май 2025 года организованная преступная группа в составе шести человек наладила на территории Камчатского и Приморского края незаконный оборот фальшивых поддельных документов», — говорится в сообщении.

В группу входили трое мужчин и три женщины. Все фигуранты имеют российское гражданство. Материалы для возбуждения уголовного дела передало управление ФСБ России по Камчатскому краю.

Следователи квалифицировали действия обвиняемых по пункту «а» части 4 статьи 327 УК РФ. Эта статья предусматривает ответственность за подделку, изготовление и сбыт официальных документов организованной группой.

Ранее в Перми возбудили дело против участников преступного сообщества, которое, по версии следствия, похищало выплаты военнослужащих. Злоумышленники специально разыскивали на территории края потенциальных кандидатов для заключения контракта с Минобороны. Будущим военным обещали содействие: за денежное вознаграждение им гарантировали прохождение службы якобы только в тыловых частях. Затем аферисты получали доступ к банковским картам, куда поступали выплаты, и забирали деньги. Предварительный ущерб составил не менее 19 млн рублей.