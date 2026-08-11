Европейский союз предпринимает активные попытки ослабить связи между государствами-членами Евразийского экономического союза, используя для этого заманчивые, но невыполнимые обещания. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Александр Панкин в интервью газете «Известия». По его словам, действия Брюсселя направлены на то, чтобы расколоть объединение и отдалить его участников друг от друга.

«Евросоюз действительно сам по себе на всяких площадках предпринимает усилия для того, чтобы разобщить нас, отдалить друг от друга — это факт», — высказался Панкин.

Как подчеркнул дипломат, представители Евросоюза регулярно появляются на различных региональных площадках и в двусторонних контактах, где раздают щедрые посулы, не имеющие под собой реальной основы.

«И, может быть, как раз именно все эти обещания и направлены на то, чтобы перебить наше взаимодействие», — отметил Панкин, комментируя подобную тактику.

Напомним, что одним из примеров такой политики стал курс Армении, которая, являясь членом ЕАЭС, в марте 2025 года инициировала процесс вступления в Евросоюз. В прошлом месяце руководитель ЕК Урсула фон дер Ляйен нанесла визит в Ереван и пообещала, что Евросоюз отменит пошлины на 80% армянского экспорта. Позднее премьер-министр Армении Никол Пашинян признал, что для вступления в силу данного решение понадобится время. По его словам, общие процедуры, необходимые для импорта, ЕС не станет изменять специально для Еревана.

Ранее политолог Игорь Семеновский заявил, что Армения может столкнуться с серьёзными экономическими последствиями, если премьер-министр Никол Пашинян продолжит балансировать между Европейским союзом и Евразийским экономическим союзом. По его словам, попытки усидеть на двух стульях уже привели к обвалу товарооборота с Россией на две трети.