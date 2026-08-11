В России исчезают сладкоежки

Потребление сахара и кондитерских изделий в России снизилось до 28,2 килограмма на человека в 2025 году. Показатель достиг минимума с 2004 года, следует из статистики, которую изучило РИА «Новости».

Годом ранее один россиянин в среднем употреблял 28,8 килограмма сахара с учётом кондитерских изделий. Таким образом, показатель сократился на 600 граммов. В 2004 году он составлял 26 килограммов на человека.

Потребление сахара в чистом виде уменьшилось на 3,5%, или на 460 граммов. За год показатель снизился с 13,2 до 12,7 килограмма на человека.

Россияне также стали меньше употреблять варенье и повидло. Их потребление сократилось с 6,34 до 6,25 килограмма. Показатель для пчелиного мёда снизился с 1,01 килограмма до 960 граммов на человека.

Потребление шоколада и шоколадных конфет не изменилось и составило 5,8 килограмма на человека. На другие кондитерские изделия пришлось ещё 4,4 килограмма. Этот показатель также сохранился на уровне 2024 года.

Ранее потребление мяса и мясопродуктов в России впервые превысило 100 килограммов на человека в год. В 2025 году показатель достиг 100,7 килограмма против 99,9 килограмма годом ранее. При подсчёте мясопродукты пересчитывали в соответствующий объём мяса. Потребление мяса птицы выросло с 25,3 до 26,4 килограмма на человека. Для говядины и телятины показатель снизился с 9,4 до 9,3 килограмма. Потребление колбас и мясных полуфабрикатов сохранилось на уровне 10,5 и 10,3 килограмма соответственно. Свинины россияне стали употреблять меньше — показатель сократился с 17,4 до 17,1 килограмма. Потребление сосисок и сарделек снизилось до 5,2 килограмма в год.