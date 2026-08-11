В подполье сообщили о 7-9 секретных подземных заводах беспилотников на Украине

Пророссийское подполье обнародовало данные о масштабной сети подземных предприятий по сборке беспилотных летательных аппаратов на территории Украины. Как сообщает ТАСС, по информации информированного источника, в стране действуют от семи до девяти таких объектов. Ранее о существовании подобных заводов уже сообщал британский телеканал Sky News.

Собеседник агентства уточнил, что речь идёт исключительно о производствах, специализирующихся на сборке дальнобойных дронов. Киев держит в абсолютном секрете адреса и координаты этих предприятий, которые к тому же регулярно меняют дислокацию после каждого удара Вооружённых сил России или попадания в фокус средств массовой информации. Тем не менее подпольщикам удалось установить, что такие заводы расположены в Днепропетровской, Винницкой, Хмельницкой, Полтавской областях, а также в окрестностях Львова и Ивано-Франковска — там с советских времён сохранилась развитая промышленная и инженерная инфраструктура.

В отличие от крупных производств, сборка FPV-дронов, по данным подполья, продолжает вестись в частных домах, квартирах и подвалах в прифронтовых районах.

«Сеть в этом случае ещё более сложная и запутанная», — подчеркнул представитель подполья.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что возобновление обмена разведданными между США и Украиной могло помочь Киеву при подготовке массированных атак беспилотников на российские регионы. Американская разведывательная информация, в частности, позволяет прокладывать маршруты дальних ударов с учётом расположения систем противовоздушной обороны.