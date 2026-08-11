На Камчатке завели дело о фиктивной прописке местным жителем 13 иностранцев

В Петропавловске-Камчатском полиция расследует уголовное дело в отношении 41-летнего местного жителя, организовавшего незаконную постановку на миграционный учёт 13 граждан одной из стран Ближнего зарубежья. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

«По версии дознания, ранее судимый 41-летний житель города Петропавловска-Камчатского в период с декабря 2025 по июнь 2026 года осуществил фиктивную постановку на миграционный учёт по месту проживания на улице Горького, 13, иностранных граждан одной из стран Ближнего зарубежья», — сказано в заявлении.

При этом фактически никто из приезжих в квартире не проживал — мужчина лишь оформлял документы, получая за каждого по две тысячи рублей в месяц. За полгода его незаконный доход превысил 150 тысяч рублей.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Нарушителю грозит до пяти лет лишения свободы.

Также недавно в Петропавловске-Камчатском было возбуждено уголовное дело против 40-летней местной жительницы, которую обвиняют в незаконной постановке иностранных граждан на миграционный учёт. По данным полиции, женщина в январе 2026 года оформила фиктивную регистрацию восьми граждан одной из стран Ближнего зарубежья по адресу на улице Ключевской.