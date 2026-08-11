Стали известны возможные претенденты на должность ректора ГИТИСа

Константин Богомолов, Дмитрий Певцов и Эдуард Бояков стали наиболее вероятными кандидатами на пост ректора ГИТИСа. Нового руководителя выбирают для Российского института театрального искусства, сообщил ТАСС источник в театральных кругах.

Константин Богомолов занимает должность художественного руководителя Театра на Малой Бронной. Эдуард Бояков руководит Театром на Малой Ордынке. Дмитрий Певцов имеет звание народного артиста России.

Источник не уточнил, когда руководство института выберет нового ректора. Официального решения по одной из кандидатур пока не объявляли.

Ранее Григорий Заславский покинул пост ректора ГИТИСа. В институте подтвердили его уход и пояснили, что он подал заявление по собственному желанию. Григорий Заславский руководил ГИТИСом с 2016 года. Он — заслуженный деятель искусств РФ, кандидат филологических наук и авторитетный театральный критик.