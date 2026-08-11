Маршрутный автобус сгорел в Артеме

Маршрутный автобус полностью сгорел на улице Центральной в Артеме. Инцидент обошёлся без погибших и пострадавших, сообщило ГУ МЧС России по Приморскому краю.

В Артеме полностью сгорел автобус. Видео © Telegram / ПРИМОРЬЕ СЕГОДНЯ + ВЛАДИВОСТОК

Информация о возгорании поступила в пожарно-спасательную службу в 11:23. Расчёты МЧС прибыли на место через несколько минут.

К этому времени пламя охватило автобус целиком. Пожарные потушили огонь на площади около 20 квадратных метров. Транспортное средство восстановлению не подлежит.

Ранее в Северном жилом массиве Ростова-на-Дону сгорел 21 автомобиль. Огонь также охватил автозаправочную станцию и соседнее здание. По предварительным данным, около двух часов ночи водитель фургона залил бензин в ёмкости, которые не подходили для перевозки топлива. После возгорания мужчина уехал во двор дома на проспекте Космонавтов и попытался самостоятельно потушить пламя, однако огонь перешёл на припаркованные машины. Региональное управление МВД опубликовало кадры работы полиции и экстренных служб на месте пожара. Правоохранители разыскивают жителя Мелитополя 1982 года рождения и выясняют обстоятельства произошедшего.