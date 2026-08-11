Шнайдер уступила Свёнтек и не смогла выйти в полуфинал турнира в Торонто
Диана Шнайдер. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / _di_shnaider_
Российская теннисистка Диана Шнайдер уступила польке Иге Свёнтек и завершила выступление на турнире WTA 1000 в канадском Торонто. Четвертьфинальный матч закончился со счётом 2:6, 1:6.
Свёнтек получила на турнире седьмой номер посева, Шнайдер — 15-й. Польская теннисистка выиграла первый сет со счётом 6:2, а во втором отдала сопернице один гейм.
В полуфинале Свёнтек встретится с украинкой Элиной Свитолиной. Организаторы посеяли её под девятым номером.
Шнайдер 22 года, она занимает 17-е место в рейтинге WTA. Россиянка выиграла пять одиночных и три парных турнира организации. В 2026 году она дошла до полуфинала Открытого чемпионата Франции. В парном разряде теннисистка также играла на этой стадии Открытого чемпионата Австралии и Roland Garros в 2025 году.
В 2024 году Шнайдер вместе с Миррой Андреевой завоевала серебро Олимпийских игр в Париже. В финале россиянки уступили итальянкам Саре Эррани и Жасмин Паолини.
Свёнтек занимает восьмое место в мировом рейтинге. На её счету 25 титулов WTA и шесть побед на турнирах Большого шлема. Польская теннисистка четырежды выигрывала Roland Garros, а также побеждала на Уимблдоне и Открытом чемпионате США.
Турнир в Торонто проходит на харде и завершится 13 августа. Его призовой фонд составляет $7,4 млн. Действующая чемпионка соревнований — канадка Виктория Мбоко. Среди россиянок титул в Торонто завоёвывали Динара Сафина и Елена Дементьева.
Ранее Диана Шнайдер обыграла третью ракетку мира Джессику Пегулу и вышла в четвертьфинал турнира в Торонто. Россиянка завершила встречу со счётом 6:3, 6:3. Шнайдер выступала под 15-м номером посева, а Пегула получила третий.
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