Пострадавшие при взрыве на руднике на Камчатке находятся в тяжёлом состоянии
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Двое пострадавших при взрыве на Асачинском золоторудном месторождении Камчатки остаются в тяжёлом состоянии. Об этом сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.
«Оба пострадавших живы, пока остаются в реанимации в стабильно тяжёлом состоянии», — рассказали в ведомстве.
Состояние пациентов за последние сутки не изменилось. Медики продолжают оказывать им необходимую помощь. Других сведений о пострадавших министерство не привело.
Ранее сообщалось, что один человек погиб и ещё двое получили травмы на Асачинском золоторудном месторождении. По предварительной информации, на поверхности строительной площадки очистных сооружений взорвался баллон. На объекте работали сотрудники подрядной организации.
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