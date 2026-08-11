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Регион
11 августа, 04:59

Пострадавшие при взрыве на руднике на Камчатке находятся в тяжёлом состоянии

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Двое пострадавших при взрыве на Асачинском золоторудном месторождении Камчатки остаются в тяжёлом состоянии. Об этом сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.

«Оба пострадавших живы, пока остаются в реанимации в стабильно тяжёлом состоянии», — рассказали в ведомстве.

Состояние пациентов за последние сутки не изменилось. Медики продолжают оказывать им необходимую помощь. Других сведений о пострадавших министерство не привело.

На Камчатке возбуждено уголовное дело после ЧП на золоторудном месторождении
На Камчатке возбуждено уголовное дело после ЧП на золоторудном месторождении

Ранее сообщалось, что один человек погиб и ещё двое получили травмы на Асачинском золоторудном месторождении. По предварительной информации, на поверхности строительной площадки очистных сооружений взорвался баллон. На объекте работали сотрудники подрядной организации.

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Антон Голыбин
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