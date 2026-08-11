Пострадавшие при взрыве на руднике на Камчатке находятся в тяжёлом состоянии

Двое пострадавших при взрыве на Асачинском золоторудном месторождении Камчатки остаются в тяжёлом состоянии. Об этом сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.

«Оба пострадавших живы, пока остаются в реанимации в стабильно тяжёлом состоянии», — рассказали в ведомстве.

Состояние пациентов за последние сутки не изменилось. Медики продолжают оказывать им необходимую помощь. Других сведений о пострадавших министерство не привело.

Ранее сообщалось, что один человек погиб и ещё двое получили травмы на Асачинском золоторудном месторождении. По предварительной информации, на поверхности строительной площадки очистных сооружений взорвался баллон. На объекте работали сотрудники подрядной организации.