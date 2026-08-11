Александрова проиграла Свитолиной в четвертьфинале турнира в Торонто

Российская теннисистка Екатерина Александрова уступила украинке Элине Свитолиной и завершила выступление на турнире WTA 1000 в канадском Торонто. Четвертьфинальный матч закончился со счётом 3:6, 6:0, 3:6.

Свитолина выиграла первый сет со счётом 6:3. Во второй партии Александрова не отдала сопернице ни одного гейма. Решающий сет завершился в пользу украинки — 6:3. Организаторы посеяли Свитолину под девятым номером, Александрову — под 16-м. В полуфинале украинская теннисистка встретится с полькой Игой Свёнтек, которая получила седьмой номер посева.

После поражения Александровой в одиночной сетке турнира не осталось россиянок. Ранее в четвертьфинале Диана Шнайдер уступила Свёнтек со счётом 2:6, 1:6.

Александровой 31 год, она занимает 19-е место в рейтинге WTA. На её счету пять одиночных титулов организации. Россиянка четырежды доходила до четвёртого круга турниров Большого шлема. В 2021 году она выиграла Кубок Билли Джин Кинг в составе сборной России.

Свитолина занимает девятую строчку мирового рейтинга. Украинская теннисистка выиграла 20 турниров WTA. Она также четыре раза выходила в полуфинал соревнований Большого шлема.

Турнир в Торонто проходит на харде и завершится 13 августа. Призовой фонд составляет $7,4 млн. Действующей чемпионкой остаётся канадка Виктория Мбоко. Среди россиянок соревнования выигрывали Динара Сафина и Елена Дементьева.

Напомним, российская теннисистка Диана Шнайдер уступила польке Иге Свёнтек и завершила выступление на турнире WTA 1000 в канадском Торонто. Четвертьфинальный матч закончился со счётом 2:6, 1:6. В полуфинале Свёнтек встретится с украинкой Элиной Свитолиной. Организаторы посеяли её под девятым номером.