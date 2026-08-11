Тайна 475-го полка: Командование ВСУ уродует и минирует своих погибших
Под Харьковом обнаружены заминированные тела военных 475-го полка ВСУ
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В районе Щербаковки под Харьковом российские бойцы группировки «Север» обнаружили заминированные тела украинских военных из 475-го штурмового полка. У всех погибших были обезображены лица — вероятно, чтобы скрыть их личности, рассказали РИА «Новости» в российских силовых структурах.
«На позициях 475 полка в районе Щербаковки «Северяне» (российские бойцы группировки «Север» — ред.) обнаружили заминированные тела украинских националистов с обезображенными лицами», — рассказал собеседник агентства.
По данным силовых структур, командование полка, действуя по указанию генштаба ВСУ, таким образом пытается замести следы и не афишировать переброску подразделения на этот участок фронта.
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