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11 августа, 05:53

Тайна 475-го полка: Командование ВСУ уродует и минирует своих погибших

Под Харьковом обнаружены заминированные тела военных 475-го полка ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Madonova

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Madonova

В районе Щербаковки под Харьковом российские бойцы группировки «Север» обнаружили заминированные тела украинских военных из 475-го штурмового полка. У всех погибших были обезображены лица — вероятно, чтобы скрыть их личности, рассказали РИА «Новости» в российских силовых структурах.

«На позициях 475 полка в районе Щербаковки «Северяне» (российские бойцы группировки «Север» — ред.) обнаружили заминированные тела украинских националистов с обезображенными лицами», — рассказал собеседник агентства.

По данным силовых структур, командование полка, действуя по указанию генштаба ВСУ, таким образом пытается замести следы и не афишировать переброску подразделения на этот участок фронта.

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Наталья Афонина
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