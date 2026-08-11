Тайна 475-го полка: Командование ВСУ уродует и минирует своих погибших

Ранее в Полтавской области после новой серии ударов по топливной инфраструктуре может не остаться работающих заправок. Все АЗС в Опишнянской общине были уничтожены и, по словам местного главы Николая Резника, восстановлению уже не подлежат. В видеообращении он отметил, что раньше такие удары наносились по Харьковской и Сумской областям, а теперь добрались и до Полтавской. Резник не исключил, что вскоре без заправок может остаться весь регион. Ситуация с топливом в области становится критической.