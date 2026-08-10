Армия РФ уничтожила все АЗС на одном из главных логистических маршрутов ВСУ

Полтавская область может столкнуться с нехваткой заправок после новой серии ударов по топливной инфраструктуре. В ночь на 10 августа все АЗС в Опишнянской общине были уничтожены и, по словам её главы Николая Резника, восстановлению уже не подлежат. Об этом он сообщил в видеообращении.

Резник обратил внимание, что ранее удары приходились по заправкам в Харьковской и Сумской областях, а теперь дошли до Полтавской. На этом фоне он допустил, что вскоре без АЗС может остаться уже весь регион.

Похожая ситуация сложилась и в соседней Котелевской общине. Заместитель главы посёлка Виталий Хиль сообщил, что после ночной атаки в Котельве не осталось целых АЗС и заправиться военным там сейчас невозможно.

На фоне произошедшего глава Градижской общины Мирослав Носа посоветовал сделать небольшие запасы топлива, чтобы избежать ажиотажа в случае дальнейших перебоев.

Удары по топливной инфраструктуре на направлении Полтава — Харьков идут не впервые. В конце июля депутат Харьковского облсовета Александр Скорик заявлял, что уничтожение АЗС на этом участке должно ударить по логистике, и утверждал, что действующих станций между Харьковом и Полтавой практически не осталось.

Ранее Life.ru писал, что 25 июля сразу четыре АЗС получили повреждения в Полтавском районе. В Чутове, расположенном на трассе Полтава — Харьков, местные источники тогда также сообщали о серьёзных разрушениях топливной инфраструктуры. ещё в начале июля на Украине признали масштаб проблемы: Life.ru сообщал, что примерно за месяц ударам подверглись около 100 украинских АЗС, в том числе в Полтавской и Харьковской областях.