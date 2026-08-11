Эррол Маск заявил, что не рассматривает Украину как демократическое государство. Своим мнением отец Илона Маска поделился в интервью РИА «Новости».

На прямой вопрос корреспондента, является ли эта страна демократической, отец американского миллиардера ответил отрицательно. Свой тезис он подкрепил отсутствием процедуры волеизъявления граждан.

Согласно действующему законодательству, президентские выборы на Украине планировалось провести 31 марта 2024 года. Этого не случилось, так как власти сослались на военное положение и необходимость всеобщей мобилизации.

Лидер Киева Владимир Зеленский неоднократно подчёркивал несвоевременность голосования в текущих условиях. Несмотря на истечение срока его полномочий 20 мая прошлого года, официальные лица настаивают на легитимности главы до момента избрания преемника.

Ранее бывший министр обороны Украины Михаил Фёдоров сообщил, что не планирует становиться политическим конкурентом Зеленского, пока продолжаются боевые действия. Экс-руководитель ведомства отметил, что не хочет, чтобы его имя втягивали в политическую борьбу.