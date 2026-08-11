Появилось видео взрыва китайской ракеты «Чанчжэн-7А» после запуска

Китайская ракета-носитель «Чанчжэн-7А» взорвалась вскоре после старта с космодрома Вэньчан. Об аварии сообщило издание Zaobao.

Взрыв китайской ракеты. Видео © Zaobao

Запуск состоялся вечером в понедельник, однако вскоре после отрыва от стартовой площадки полёт завершился нештатно. Другие обстоятельства происшествия в исходном сообщении не уточняются.

СМИ предполагают, что ошибка возникла ещё на этапе работы первой ступени — вероятно, в районе прохождения максимального аэродинамического напора, когда ракета ускоряется в плотных слоях атмосферы.

Также нельзя исключать, что носитель был уничтожен штатной системой прекращения полёта. Такой механизм срабатывает при серьёзном отклонении от расчётной траектории, чтобы не допустить неконтролируемого падения ракеты.

Для «Чанчжэн-7А» это первая авария с момента дебютного запуска в 2020 году. До нынешнего инцидента ракета выполнила серию успешных миссий, которая теперь оказалась прервана.

Ранее Life.ru рассказывал, как в китайскую ракету «Чанчжэн-3B» примерно на 35-й секунде полёта после старта с космодрома Сичан ударила молния. При этом полёту такое явление не помешало, а носитель успешно вывел на переходную к геостационарной орбиту спутник «Тяньлянь-2».