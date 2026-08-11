Роспотребнадзор признал недействительным тест бургеров от Роскачества

Роспотребнадзор отказался принимать результаты недавнего теста бургеров от Роскачества — из-за нарушений в документах и затянутых сроках проверки. Блюда из популярных фастфуд-сетей проверяли чуть ли не через неделю после того, как их купили. Об этом пишут РИА «Новости».

Материалы проверки отправили в Роспотребнадзор, там их не приняли. Причина — сразу несколько нарушений.

«Из-за несвоевременного предоставления и некорректного оформления документов по представленным материалам принять меры в рамках действующего законодательства не представляется возможным», — говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что документы поступили слишком поздно и были оформлены с ошибками. Например, чизбургер Torro Grill купили 28 апреля, проверили 6 мая, а информацию отправили только 16 июля — через два с половиной месяца. Также при закупке не соблюли правила: вместо актов закупки оформили односторонние акты отбора — без представителей ресторанов и видеозаписи. Кроме того, в материалах не хватало документов о передаче образцов в лабораторию и перечня исследуемых показателей.

Ранее Роскачество сообщило, что в бургерах BB & BURGERS, Burger Heroes, Ketch up и Torro Grill найдены бактерии группы кишечных палочек. Эксперты проверили продукцию по 488 показателям, включая безопасность и качество. Главный вывод: большинство нарушений связано с несоблюдением санитарных правил.