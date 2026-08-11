Названа причина пожара на НПЗ в Комсомольске-на-Амуре

Разгерметизация колонны в одном из цехов стала причиной пожара на Комсомольском нефтеперерабатывающем заводе. Возгорание оперативно потушили, пострадавших нет. На место выезжали 45 пожарных и 13 единиц техники. Об этом сообщила пресс-служба Хабаровского края.

«На Комсомольском НПЗ оперативно ликвидировали возгорание: производство работает в штатном режиме», — говорится в сообщении.

На данный момент отгрузка топлива идёт по плану.

«Никаких отклонений от производственных процессов и отгрузки топлива не зафиксировано. Работа завода не прекращалась, выпуск продукции осуществляется в полном объёме», – сказал министр энергетики края Герман Тютюков.

Напомним, что утром 11 августа на Комсомольском НПЗ произошло возгорание на вспомогательном оборудовании. Пожар быстро потушили, никто не пострадал, а экологическая обстановка в норме — превышений вредных веществ не зафиксировали. Несмотря на инцидент, завод не останавливался и продолжает работать в штатном режиме.