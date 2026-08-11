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11 августа, 04:33

Пожар вспыхнул на НПЗ в Комсомольске-на-Амуре, пострадавших нет

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

На территории нефтеперерабатывающего завода в Комсомольске-на-Амуре произошло возгорание, которое удалось оперативно потушить. Информация о пострадавших не поступала, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе предприятия.

«На Комсомольском НПЗ оперативно ликвидировано возгорание на вспомогательном оборудовании. Пострадавших нет, превышение предельно допустимых концентраций не зафиксировано», — уточнили в пресс-службе.

Несмотря на инцидент, завод продолжил работу в обычном режиме — выпуск топлива осуществляется в полном объёме. Для расследования причин возгорания уже сформирована комиссия.

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Тем временем в Воронежской области из-за атаки БПЛА ВСУ загорелись два склада. На одном из объектов огонь удалось локализовать на 16 тысячах квадратных метров, а на другом площадь возгорания достигла 20 тысяч квадратных метров — там тушение продолжается. В Новоусманском районе при падении обломков одного из сбитых аппаратов был тяжело ранен и скончался в больнице находившийся на улице 49-летний мужчина. Также зафиксировано ещё два случая ранений среди местных жителей: один пострадавший в момент удара был на открытой местности, а другой — на площадке крупного логистического объекта.

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Алена Пенчугина
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