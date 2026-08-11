Пожар вспыхнул на НПЗ в Комсомольске-на-Амуре, пострадавших нет

Тем временем в Воронежской области из-за атаки БПЛА ВСУ загорелись два склада. На одном из объектов огонь удалось локализовать на 16 тысячах квадратных метров, а на другом площадь возгорания достигла 20 тысяч квадратных метров — там тушение продолжается. В Новоусманском районе при падении обломков одного из сбитых аппаратов был тяжело ранен и скончался в больнице находившийся на улице 49-летний мужчина. Также зафиксировано ещё два случая ранений среди местных жителей: один пострадавший в момент удара был на открытой местности, а другой — на площадке крупного логистического объекта.