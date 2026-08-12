Продавец выбросил лотерейный билет женщины с выигрышем в 1,3 млрд рублей

Жительница Великобритании Кэт Мэйн претендует на джекпот в 12 миллионов фунтов стерлингов. При этом её выигрышный купон был уничтожен, сообщает Daily Mail.

46-летняя женщина купила билет в июне. В магазине его проверили через терминал, но аппарат не показал выигрыша.

Сотрудник торговой точки выбросил купон. Ошибка вскрылась лишь спустя несколько часов: выяснилось, что на кону стоял джекпот в 12 миллионов фунтов (около 1,3 миллиарда рублей).

К моменту обнаружения неточности мусор уже вывезли. Видеозаписи в магазине отсутствовали из-за ремонтных работ.

Оператор Национальной лотереи Allwyn провел проверку. Компания заявила, что Мэйн сможет получить приз, если до 3 декабря никто другой не предъявит права на эти деньги.

«Меня постоянно тошнит от неизвестности и ожидания», — поделилась эмоциями британка.

Часть средств женщина рассчитывает потратить на путешествие в Новую Зеландию ради матча по регби.

Ранее в Италии мужчина по ошибке выбросил в мусорку билет с выигрышем на 1 млн евро. К счастью, сотрудники компании по сбору отходов помогли ему найти драгоценный кусок бумаги.